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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maç ile son buldu.

Hafif sakatlığı bulunan forvet Loic Remy, takımdan ayrı çalıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

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