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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Fikret Kavğalı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Mart, Spor, Haberler

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