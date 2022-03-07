Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
AA, Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.