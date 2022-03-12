Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır
AA - Yusuf Koyun - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli futbolcular, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.
Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Yusuf Koyun - Spor