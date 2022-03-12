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Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır

AA - Yusuf Koyun - Spor
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Adana Demirspor, Sivasspor maçına hazır

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli futbolcular, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını noktaladı.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

AA / Yusuf Koyun - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

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