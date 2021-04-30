Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'

Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Adana Demirspor, şirketleşerek, borsaya açılıyor.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Adana Demirspor, şirketleşerek, borsaya açılıyor. Şirketleşmeyi sosyal medya üzerinden duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam" ifadelerini kullandı. 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kulübün şirketleşerek, borsaya açılma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Sancak, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:  

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, genel kurulda verdiğiniz yetkiyle Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş olarak şirketleştik ve borsaya açma işlemleri hızla sürüyor. Gerçek anlamda halkın takımı olması için, kendi ayakları üzerine duran ve kimseye muhtaç etmeden. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım, gitmek yok yola devam. Süreç içerisinde yüzde 90'ını halka arzetmiş olacağız. Şimdiden hazırlığınızı yapın hisse almak için. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar bu şirketleşme bugüne denk geldi, konsantrasyonumuzu bozmadan şampiyonluğa odaklanalım ve dua, sadaka, kurban kesmeye devam edelim. Yani kısacası artık Adana Demirspor A.Ş diye anılacak, şu anki olan tüm borcu (benim tarafımdan) ödenmiş borçsuz bir şekilde ve en uygun borsa değeriyle halka açmış olacaz."

Sancak'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu haber, taraftarlarda heyecana yol açtı. 


Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'
Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'
Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener
Magazin Hadise Ezgi Mola Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Demirspor, şirketleşti; 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 21:41:22. #1.16#

title