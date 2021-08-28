Adana Demirspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen Simon Deli'yi renklerine bağladı.

Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen Simon Deli'yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, en son Club Brugge forması giyen Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı