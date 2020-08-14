Adana Demirspor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.
14.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan 24 yaşındaki futbolcu ile 2 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sedat Şahintürk'ün kiralık olarak sırasıyla Balıkesirspor ve Denizlispor'da forma giydiği hatırlatıldı.
Kaynak: AA