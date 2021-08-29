Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
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Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı;aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dileriz" denildi.


Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

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