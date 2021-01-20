Adana Demirspor, Samet Akaydın'ı transfer etti
20.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Samet'in, ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta bir gol attığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt