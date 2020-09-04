Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
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Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı transfer etti
04.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:00

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, Sivasspor ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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