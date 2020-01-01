Haberler » Spor » Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer etti - Spor

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

01.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:34
Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile anlaşmaya varıldı.

Hasan, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 12 maçta görev almıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler