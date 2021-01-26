Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti
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Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti

26.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:22
Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ömer Şişmanoğlu ve Berk Yıldız'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen forvet Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'dan da sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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