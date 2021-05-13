Adana Demirspor, Okan Alkan ile yollarını ayırdı
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Adana Demirspor, Okan Alkan ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, Okan Alkan ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, sözleşmesi biten futbolcu Okan Alkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, sözleşmesi biten futbolcu Okan Alkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alkan'ın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Okan Alkan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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