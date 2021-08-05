Adana Demirspor, Muric'i bir yıllığına kiraladı
Adana Demirspor, Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Adana Demirspor, Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya vardığını duyurdu. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muric'i bir yıllığına kiraladıkları açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı