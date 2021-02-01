Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i transfer etti
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Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i transfer etti

01.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:51
Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Muhammed Şengezer'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen kaleci Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçtiğimiz sezon da Akdeniz ekibinin formasını giyen kaleci Şengezer, idmanlara başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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