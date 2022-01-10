Adana Demirspor maçının ardından

Zeki Murat Göle : Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Vincenzo Montella: Zor bir maç için iyi hazırlandık

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, taraftarlardan özür diledi. Göle, yaptığı açıklamada, "Bu durumda olmayı hak etmiyorlar. İlk 35 dakika istediğimiz oyunu oynadığımız, taraftarı arkamıza alıp coşkulu şekilde pozisyonda bulduğumuz ve akabinde penaltı pozisyonu ve gol. 35'inci dakikadan sonraki oyunsa Fenerbahçe'ye yakışmayan, felsefesine uymayan bir oyun oldu. Çok erken bir gol yedik. Penaltıdan sonra oyun disiplininden koptuk. Oyuncular duygularıyla oynadılar. İkinci yarı öncesi içeride bazı konuşmalarımız oldu. İyi başlamak istiyorduk ama 2 dakika olmadan ikinci golü yedik. Git gele dönen bir oyun oldu ve rakibin işine geldi. Sonuç olarak tekrar ben kendi adıma taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bütün sezonun genelinde değerlendirmek lazım istediğimiz bir sezon geçmiyor. Bazen tekrar yukarıyı yakaladık sonra yine düşüş oldu. Taraftarlarımız şampiyonluk istiyor bunun baskısı var oyuncular üzerinde. Geriye düştükçe toparlanmak zor oluyor" dedi.

MONTELLA: ZOR BİR MAÇ İÇİN İYİ HAZIRLANDIKAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise çok güzel bir akşam olduğunu ifade ederek, "Zor bir maç için iyi hazırlandık. Önemli eksiklerin olduğu bir akşamdı, cesaretli oynadığımız bir maçtı. Oyuncu grubunun bunun üstesinden gelmesi bu konuda beni çok sevindirdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

Haberi Kaydet