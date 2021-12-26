Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Alınan puanın iyi olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Güzel bir ortamda, güzel bir maç çıkardık. Galip gelebilirdik. Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde Göztepe iyi bir takım. Bir puanı iyi olarak değerlendirmek gerekiyor. Sıralamaya bakarsak takımlar hak ettiği yerde. Gösterdiğimiz performansa göre biz de hak ettiğimiz yerdeyiz. Hedeflerimiz takımı ve futbolcuları geliştirip yolumuzda" dedi.

MAESTRO: OYUNU DOMİNE ETTİK

Sırp teknik adam, lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini söyledi. Maestro, "Bu arayı çok derin düşüneceğiz. Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Bir kulüpte en önemli olan şey sonuçlardır. Hepimiz bu kulübün parçasıyım bu kulübün savaşçısıyım. Karar verecek mecralar var. Elimizdeki takım budur derlerse bunu da başarırız. İlave gelecek arkadaşlarımız olursa bu arkadaşlarımızla başarılı oluruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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