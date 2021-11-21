Adana Demirspor maçının ardından

DENİZLİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ancak yeniden çıkış yakalayacaklarını dile getirdi. İçinden yetiştiği camiada sevinç ve üzüntüleri fazla yaşadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Kötü bir seri özellikle benim için. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz 2'nci gol bizi oyundan düşürdü. Şu anda takımda devamlılığı olan 3 arkadaşın yokluğu bizi neredeyse geçen yılki kadroyla oynamaya mahkum ediyor. Bu günleri aşacağız" dedi.

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Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Uzun zamandır bu sahada galip gelemiyorduk. Bu galibiyet tarihsel olarak da önemliydi. İlk yarıda ve ikinci yarıda takım istediğimiz gibi oynadı. İlk yarıda daha önceden bitirebilirdik maçı. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Çocukları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu aldık" ifadelerini kullandı.

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??21 Kasım 2021 / Pazar

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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