Adana Demirspor maçının ardından

16.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:43

TFF 1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, istediklerini sahada uyguladıklarını ve zor bir 90 dakikayı geride bıraktıklarına işaret ederek ilk yarı rakibe pozisyon vermediklerini dile getirirken Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise Bursaspor'un maçı daha çok istediğini belirtti.

TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin sonrasında iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA