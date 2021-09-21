Adana Demirspor maçından notlar

BEŞİKTAŞ (DHA) - Sergen Yalçın'dan 8 değişiklik

Oğuzhan Özyakup ligde 12 maç sonra ilk 11'de

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Beşiktaş karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Lacivert-mavili ekibin bu sezon oynadığı 5 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan İtalyan golcü, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Rizespor ağlarını havalandırarak Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşayan Balotelli, hafif sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görev alamadı. Adana Demirspor'da ayrıca Akintola ve Belhanda da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.