Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor
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Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maç kazandıkça motive olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maç kazandıkça motive olduklarını söyledi.

Teknik direktör Aybaba, tesislerdeki antrenmanda basın mensuplarına, takımdaki oyuncuların her maçta kadroya girmek için mücadele gösterdiğini, bu durumun herkesi çok mutlu ettiğini aktardı.

Maçları kazandıkça takımın galibiyeti hak ettiğini herkese gösterdiğini belirten Aybaba, şunları kaydetti:

"Oyuncularımla 'Bu tatlı heyecanı içinizde bastırın, iki hafta sonra her şeyi bırakalım' diye ciddi çalışıyoruz. Bu işin ciddiyetini biliyoruz. Nereye gideceğini de biliyoruz. Her kazandığımız maç, bizi daha iyi motive ediyor. Heyecanımızı artırıyor, herkesin içinde güzel bir mutluluk var. Bunu kontrol etmek lazım. İki maçımız daha var. Bunu herkesin kontrol etmesi lazım. Önümüzdeki ilk maç, Balıkesirspor karşılaşması. İki final maçı var. Onu kazanıp Menemenspor maçına hazırlanmak lazım. Tecrübeli bir takımımız var, genç oyuncularımız var, yetenekli oyuncularımız var. Nasıl oyun oynadıklarını herkese gösterdiler, Adana Demirspor'un sahaya yansıttığı oyunu herkese kabul ettirdiler."

"Biz şampiyon olalım taraftarların evlerinin önüne gideceğiz"

Aybaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında şampiyon olmaları halinde sevinçlerini taraftarlarla paylaşacaklarını belirtti.

Aybaba, "Biz şampiyon olalım taraftarların evlerinin önüne gideceğiz zaten. Bahçelerinin önünde tur atacağız, oralarda onlar da bu mutluluğa katılacak. Hepsi bizim neleri başarabileceğimizi biliyor, inanıyor. Bu mutluluğu nasıl yaşayacağımızı da hep birlikte görürler." ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Volkan Şen de camianın şampiyonluğu çok istediğini belirterek, şampiyon olmak için en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor
Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor
Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor
Son dakika haberi | Adana Demirspor maç kazandıkça motive oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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