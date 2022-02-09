Adana Demirspor, Loic Remy'yi kadrosuna kattı - Haberler
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Adana Demirspor, Loic Remy'yi kadrosuna kattı

AA, Ömer Yıldız - Güncel
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Adana Demirspor, Loic Remy'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Loic Remy'yi transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Loic Remy'yi transfer etti.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Çaykur Rizespor formalarını giyen Loic Remy'nin transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaştığı kaydedildi.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Marsilya, Medya, Güncel, Haber

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