Adana Demirspor, Litvanyalı kaleci Zubas ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Litvanyalı kaleci Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Litvanyalı kaleci Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli kalecimiz Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı