Adana Demirspor, Lingane ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

- Adana Demirspor, Lingane ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



ADANA - Adana Demirspor, İsrail takımı Hapoel Ashkelon'dan kadrosuna kattığı Fildişili Issoumaila Lingane ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adana ekibi, geçen sezon İsrail Ligi takımlarından Hapoel Ashkelon forma giyen orta saha oyuncusu Issoumaila Lingane ile 2 senelik anlaşma imzaladı. Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, kulüp basın sözcüleri Casim Korkmaz ve Önder Kaypak katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Lingane, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Hedefim Adana Demirspor ile başarılar kazanmak ve üst lige çıkmak. Bunun için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Teklif gelmeden önce Demirspor ile ilgili çok fazla bilgim yoktu ancak menajerim aracılığıyla teklif geldikten sonra internetten araştırdım ve ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Bu formayı giyecek olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaypak: "Maçı bırakmayan bir ekip yapmak istiyoruz"

Bir gazetecinin transferler de geç kalındığına yönelik eleştirilerine cevap veren Önder Kaypak, "Bizim asıl amacımız mücadeleci, sahada koşan ve maçı bırakmayacak bir ekip yapmak istiyoruz. Bizim birazda ağırdan almamız, ince eleyip sık dokumamızın bu yüzden. Taraftarımızın ve bizim sezon boyunca rahat bir şekilde maç izleyebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızın biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz" dedi.

26 yaşındaki Fildişili oyuncu, geçtiğimiz sezon Hapoel Ashkelon formasıyla 24 karşılaşmada görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.