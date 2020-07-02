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- Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı

- Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı Adana Demirsporlu taraftarlar ile polis arasında çıkan gerginliğe, kulüp başkanı Murat Sancak takım otobüsünden inerek gerginliğe son verdi Adana Demirsporlu taraftalar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kutlama yaptı...

02.07.2020 04:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 04:10

- Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı

Adana Demirsporlu taraftarlar ile polis arasında çıkan gerginliğe, kulüp başkanı Murat Sancak takım otobüsünden inerek gerginliğe son verdi

Adana Demirsporlu taraftalar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kutlama yaptı

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulüp uçağının piste inmesiyle apron duvarına tırmanıp tezahüratta bulundu

ADANA - TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti sonrası Adana Havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Adana Demirsporlu taraftarlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak takımlarına tezahüratta bulundu.

Adana Demirspor kulübü deplasman aldığı 2-1'lik Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrasında, Adana Havalimanında binlerce taraftarın coşkulu kutlamasıyla şehre giriş yaptı. Adana Havalimanı önünde toplanan binlerce, Adana Demirspor taraftarı takım uçağının inmesiyle tezahüratlarına başladı.

"Uçak piste indi, taraftarlar apron duvarlarına tırmandı"

Adana Demirspor kulübünü taşıyan uçağın, Adana Havalimanı inmesiyle taraftalar apron duvarlarına tırmandı. Apron duvarlarına tırmanan taraftar grubu dakikalarca takımına tezahüratta bulundu. Çevik Kuvvet timleri apron duvarına tırmanan taraftar grubunu güçlükle uzaklaştırdı.

"Taraftar ile arasındaki gerilime Murat Sancak engel oldu"

Adana Demirspor takımını otobüs ile tesislere doğru yola çıktığı sırada, binlerce taraftar otobüsün önünü keserek takımlarına destek oldu. Otobüs yolda ilerlemekte zorluk çekerken çevik kuvvet timleri taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Taraftarlar otobüsün etrafından ayrılmak istemeyince çevik kuvvet ile aralarında arbede yaşandı. Arbedeyi gören Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp otobüsünden inerek taraftar grubunu sakinleştirdi. Daha sonra taraftarlar polise tepki olarak, ' Her zaman her yerde en büyük şimşek' sloganı attı.

" Takımın golcüsü Mehmet Akyüz, taraftarlara üçlü çektirdi"

Adana Demirspor taraftarları, yolda ilerleyen kulüp otobüslerine tezahüratta bulunduğu sırada takımın golcüsü Mehmet Akyüz otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerine çıkan Akyüz, binlerce taraftara üçlü çektirdi. Ardından kulüp otobüsü Aytaç Durak Tesislerine doğru yola çıktı.

"Taraftar Adana Demirspor'u tesislerde de yalnız bırakmadı"

Adana Havalimanındaki coşkulu kutlamanın devamı, Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri önünde de devam etti. Binlerce taraftar tesis önünde buluşarak meşaleler eşliğinde takım otobüsü tesise girene kadar tezahüratta bulundu. Taraftarlar takımın otobüsünün tesise girmesinin ardından dağıldı.

- Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı

Kaynak: İHA

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