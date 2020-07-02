HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti sonrası Adana Havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı
02.07.2020 03:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 04:06

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti sonrası Adana Havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Adana Demirsporlu taraftarlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak takımlarına tezahüratta bulundu.

Adana Demirspor kulübü deplasman aldığı 2-1'lik Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrasında, Adana Havalimanında binlerce taraftarın coşkulu kutlamasıyla şehre giriş yaptı. Adana Havalimanı önünde toplanan binlerce, Adana Demirspor taraftarı takım uçağının inmesiyle tezahüratlarına başladı.

"Uçak piste indi, taraftarlar apron duvarlarına tırmandı"

Adana Demirspor kulübünü taşıyan uçağın, Adana Havalimanı inmesiyle taraftalar apron duvarlarına tırmandı. Apron duvarlarına tırmanan taraftar grubu dakikalarca takımına tezahüratta bulundu. Çevik Kuvvet timleri apron duvarına tırmanan taraftar grubunu güçlükle uzaklaştırdı.

"Taraftar ile arasındaki gerilime Murat Sancak engel oldu"

Adana Demirspor takımını otobüs ile tesislere doğru yola çıktığı sırada, binlerce taraftar otobüsün önünü keserek takımlarına destek oldu. Otobüs yolda ilerlemekte zorluk çekerken çevik kuvvet timleri taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Taraftarlar otobüsün etrafından ayrılmak istemeyince çevik kuvvet ile aralarında arbede yaşandı. Arbedeyi gören Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp otobüsünden inerek taraftar grubunu sakinleştirdi. Daha sonra taraftarlar polise tepki olarak, ' Her zaman her yerde en büyük şimşek' sloganı attı.

" Takımın golcüsü Mehmet Akyüz, taraftarlara üçlü çektirdi"

Adana Demirspor taraftarları, yolda ilerleyen kulüp otobüslerine tezahüratta bulunduğu sırada takımın golcüsü Mehmet Akyüz otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerine çıkan Akyüz, binlerce taraftara üçlü çektirdi. Ardından kulüp otobüsü Aytaç Durak Tesislerine doğru yola çıktı.

"Taraftar Adana Demirspor'u tesislerde de yalnız bırakmadı"

Adana Havalimanındaki coşkulu kutlamanın devamı, Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri önünde de devam etti. Binlerce taraftar tesis önünde buluşarak meşaleler eşliğinde takım otobüsü tesise girene kadar tezahüratta bulundu. Taraftarlar takımın otobüsünün tesise girmesinin ardından dağıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu Spor
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Spor
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Spor
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız Spor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Spor
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu Spor
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek...
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi
Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Adem Büyük Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Ak Parti Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Adana Demirspor kulübü, galibiyetin ardından şampiyon gibi karşılandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 04:25:26. #1.14#
title