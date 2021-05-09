Murat Sancak: "Bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım"
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Murat Sancak: "Bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım"

Murat Sancak: 'Bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba ile yola devam edeceklerini söylerken, "Artık bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım" dedi.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Samet Aybaba ile yola devam edeceklerini söylerken, "Artık bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 34 haftanın sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmenin anlatılamayacağını ancak yaşanabileceğini kaydetti. Teknik heyeti, futbolcuları, taraftarı ve yönetim kurulunu tebrik eden Sancak, şöyle konuştu:

"Çok mücadele ettiler, zorluk çektik. Play-off oynar mıyız diye düşündüğümüz dönemde birinciliğe geldik. Çok büyük başarı, Giresunspor'un 14, Samsunspor'un 10 puan gerisinden 10 haftalık süreçte liderliğe yükseldik. Çok büyük başarı, futbolcularımız ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Giresunspor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Onlar da bugün kazanmış, Samsunspor'a ve play-off oynayacaklara play-off'ta başarılar diliyorum."

Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile sezon başında anlaşmak istediklerini ancak bunun gerçeklemediğini belirterek, "Tecrübeli hoca, inanmıştık zaten, nasip böyleymiş. Belki sene başında gelse şampiyon olamazdık. Allah'ın takdiri böyleymiş" dedi.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

Başkanlığa geldiği dönemde play-off'ta yenildiklerini, geçen sezon da şanssız bir şekilde elendiklerini kaydeden Sancak, "Bu sene direkt olsun dedik. Bu da nasip oldu bize. Kimse bunu gölgelemeye kalkmasın. Bileğini hakkıyla, her maçı 4-0, 3-0, 2-0 alarak geldik. İlk 6'da olan Altay haricinde herkesi yendik. Artık bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım. Herkes yoluna baksın. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Gelecek planları da yapacağız, Samet hocayla devam edeceğiz. Ona göre iyi futbolcular alıp, bu ligde 3 yıllık planımızı hazırlayıp ona göre başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sancak, Adana'da taraftarların kutlama yaptığını hatırlatması üzerine, "Şu pandemi sürecinde dikkat etmek lazım. Koronadan dolayı bir kişi ölmesi şampiyonluğa rağmen bizi üzer. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen ve lütfen evlerinize dağılın. Belki bakanlıktan ve valilikten izin alıp belki yüzde 15 kapasiteyle statta bir kutlama da yapacağız" dedi.

TFF 1. Lig'de en fazla ceza alan başkanlardan olduğunu kaydeden Sancak, bundan sonra daha dikkatli olacağını ve herkesin adaletli olması halinde bu cezaları almayacağını sözlerine ekledi.

Başkan Murat Sancak daha sonra Adana Demirspor'u destekleyenler tarafından omuzlara alındı.

(Halil Karahan - Salih Yılmazsoy/ İHA)

Murat Sancak: 'Bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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