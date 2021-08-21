Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti
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Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti

Adana Demirspor-Konyaspor maçının saati değişti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasının saatinde değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasının saatinde değişikliğe gitti.

Daha önce 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati, TFF'nin internet sitesindeki maç programı bölümünde 21.45 olarak değiştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmadaki saat değişikliğini Adana Demirspor da sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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