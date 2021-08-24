Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Samet Aybaba, antrenmanda gazetecilere, Konyaspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Her maçın zor olduğunu ve takıma katılan bütün oyuncuların performansını yükseltmek için çalıştıklarını belirten Aybaba, "Her maç zor. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Rakipte bunlar yıldız oyuncular aldılar ne kadar iyi oynarsam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan rakibin düşündüklerini bizimde yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bizde daha çok koşacağız, daha çok isteyeceğiz ve kalitemizle maçları kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Aybaba, yeni bir takım olduklarını ve sallantıların olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçı bizim için gel-git. O takımların hepsi lige devam eden takımlar ama biz yeni bir takımız. Zaman içerisinde performansları eksik olan arkadaşlarda yükselecek ve onlar yükselince iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Oyuncularla da gerçekten daha çok koşmaları ve istemeleri gerektiğine inandılar. Çok başındayız daha. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları var. Takım sallanacaktır. Çünkü tam bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Kazandıkça daha çok hızlandırır. Konyaspor çok disiplinli, coşkulu ve koşan bir takım. Hocasıyla ve oyuncularıyla devam eden bir takım. Bizde aynı ciddiyetle disiplinle koşarak devam etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Konyaspor'u yeneriz diye düşünüyorum. Oyuncularımızda bunu düşünüyor." dedi.

Babajide Akintola'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Aybaba, "Doktor arkadaşımız bize 8-10 hafta diyor ama nasıl hızlanır bilmiyoruz. Çeşitli şeyler deneyecekler ve hızlandırmaya çalışacaklar. Kasığında ki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Bazı mevkilerde eksiğiz. Akintola'da eksik olduğumuz mevkilerdeki en iyi oyuncumuzdu ama olsun başka arkadaşlarda var." ifadelerini kullandı

Maça hazırız

Forvet Britt Assombalonga, Konyaspor maçına hazır olduklarını söyledi.

Assombalonga, bir aile olma aşamasında olduklarını belirterek, "Her şey gayet güzel gidiyor, yeni bir takımız, pek çok farklı yerden pek çok yeni oyuncular geldi şuan bir aile olma aşamasındayız ve zamanla çok daha iyi olacağız." dedi.

Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Assombalonga, şöyle konuştu:

"Bakacak olursanız her maç zor. Özellikle yeni bir takım olarak hiç bir maça kolay gözüyle bakamayız. Sadece sahaya çıkan ilk 11 değil devamında oyuna girecek olan oyuncular ve herkes elinden gelenin en iyisini yapıp en iyi ulaşmak istiyoruz. Tabii ki forvet olarak oynamak tercihim oluyor ama benim için her şeyden önce oynamak ve takıma katkı sağlamak daha önemli. Günün sonunda gol atmaktan ziyade oynamayı daha çok seviyorum. Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyuncu olarak şuan alışma sürecindeyim. Tabii ki bu ilk 11'de oynamak kararını hocamız verecektir hocamız kararı verdiğinde bende hazır olmak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum."

Mavi-lacivertlilerin defans oyuncusu Tayyib Talha Sanuç, Konyaspor maçından galip ayrılmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Analizler doğrultusunda kendisini geliştirmek ve takıma faydalı olabilmek için çalıştığını vurgulayan Tayyib, "Önümüzde yine çok önemli olan Konyaspor maçı var kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sahada daha iyi bir takım olacağız, bunu da eminim taraftarlarımıza ve kamuoyuna göstereceğiz. Bir uyum sorunumuz yok takım içerisinde zaten hep beraberiz bir uyum sorunu olacağını düşünmüyorum elimizden geleni yapacağız kim oynarsa oynasın sahaya kazanmak için çıkacak umarım hedeflediğimiz yere ulaşırız. Tabi şuanda daha kaliteli futbolcularla oynuyorum bu eminim gelişimime katkı sağlayacaktır. kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. oynadıkça da daha iyi olacağıma inanıyorum, umarım taraftara iyi bir Tayyip izletebilirim. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok biz sahada gerekli mücadeleyi verdiğimiz de her takımı yenebiliriz çünkü kalite olarak çok iyi bir takımız. her maça kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 21:56:51. #1.16#

title