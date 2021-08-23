Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Koşu ile başlayan çalışma, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Aybaba, zaman zaman oyunu durdurup, oyuncularını uyardı.

Sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola'nın Konyaspor maçında oynamayacakları ve sağlık ekipleri tarafından tedavilerinin devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı