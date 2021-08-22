Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Rassoul ve Akintola'nın katılmadığı bildirildi. MR'ı çekilen oyuncuların durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtildi.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Gervinho Mesut Özil Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 22:20:45. #1.14#

title