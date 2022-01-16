Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre dün Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Kayserispor karşısında forma giyemeyen Mario Balotelli, testinin negatife dönmesi üzerine antrenmana katıldı.
Sakatlığı nedeniyle aynı maça çıkamayan Khadim Rassoul ise takımdan ayrı çalıştı.