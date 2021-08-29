Adana Demirspor, Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Senegalli futbolcusu Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Senegalli futbolcusu Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Khadim Rassoul ile bu sezon hariç olmak üzere 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz ve takımımız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı