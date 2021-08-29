Adana Demirspor, Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi
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Adana Demirspor, Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi

Adana Demirspor, Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Senegalli futbolcusu Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Senegalli futbolcusu Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Khadim Rassoul ile bu sezon hariç olmak üzere 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz ve takımımız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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Adana Demirspor, Khadim Rassoul ile sözleşme yeniledi - Haberler Spor
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