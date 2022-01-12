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Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

İki grup halinde çalışan oyuncular, şut ve taktik antrenman yaptı.

Yeni transfer 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı da mavi-lacivertli takımda ilk antrenmanına çıktı.

İdmanda, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli ve sakatlığı süren Khadim Rassoul yer almadı.

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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