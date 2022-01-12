Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı...

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm