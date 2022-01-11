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Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, dün Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli ve sakatlığı süren Khadim Rassoul katılmadı.

Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

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