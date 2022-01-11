Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm

Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı: Onu alın diye bağırdım