Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan mavi-lacivertli ekip 20 Ağustos Cuma günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5'e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı