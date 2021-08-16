Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan mavi-lacivertli ekip 20 Ağustos Cuma günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5'e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - ADANA

Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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