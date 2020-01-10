Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

10.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:44

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 23 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuza hoş geldin Muhammed Şengezer" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA