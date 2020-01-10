Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.
10.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:44
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 23 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Açıklamada, "Adana Demirspor'umuza hoş geldin Muhammed Şengezer" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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