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Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

10.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:44
Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

TFF 1. Lig ekibi , Medipol 'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 23 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuza hoş geldin Muhammed Şengezer" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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