Adana Demirspor, Kaan Kanak'ı transfer etti
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Adana Demirspor, Kaan Kanak'ı transfer etti

13.01.2021 02:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:26
Adana Demirspor, Kaan Kanak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki sezon önce mavi-lacivertli formayı giydiği anımsatılan Kanak'ın son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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