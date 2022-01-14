Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Bursaspor forması giyen, 21 Yaş Altı Milli Takımı'mızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokçalış ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor Haberleri

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