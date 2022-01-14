Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı transfer etti

Adana Demirspor, İsmail Çokçalış'ı transfer etti
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Bursaspor forması giyen, 21 Yaş Altı Milli Takımı'mızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokçalış ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında kaleciler şov yapıyor

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında kaleciler şov yapıyor

 ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

 Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title