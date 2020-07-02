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Adana Demirspor ikinciliğe yükseldi, taraftarlar sokağa dökülüp kutlama yaptı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından ikinciliğe yükseldi.

Adana Demirspor ikinciliğe yükseldi, taraftarlar sokağa dökülüp kutlama yaptı
02.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:46

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından ikinciliğe yükseldi. Adana Demirsporlu taraftarlar, takımlarının ikinciliğe yükselmesini coşkuyla kutladı.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Puanını 54 yapan Adana Demirspor, ikinciliğe yükselerek Süper Lig'e direkt çıkma potasına girdi.

Taraftarlardan sosyal mesafesiz kutlama

Adana Demirsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte ikincilik coşkusunu sokaklarda kutladı. Kent genelinde taraftarlar takım bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Binlerce Adana Demirsporlu taraftar sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Taraftar grupları, sosyal mesafeyi umursamadan birlikler marşlar söyleyip meşale yakıp takımlarının ikinciliğe yükselmesini kutladı. Kutlamaya gelen birçok taraftarın ise maske takmaması dikkat çekti.

Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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