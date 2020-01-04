04.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde ilk 17 haftalık bölümü 24 puan ve averajla 8. sırada tamamlayan Adana temsilcisi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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