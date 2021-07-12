Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'da bir otelin sahasında Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Adana Demirspor'un yıldız transferi Mario Balotelli ile Jonas Svensson katılmadı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek Adana temsilci, cuma günü sabah idmanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak.

(Ozan Buğra Koşar - Faruk Çidem/İHA)

Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 19:22:32. #1.13#

title