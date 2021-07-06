Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü
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Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

- Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekibin idmanının tamamı basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla koordinasyon, hücum dribling ve set çalışmaları ile sürerken, antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.

(Ozan Buğra Koşar - Faruk Çidem/İHA)

Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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