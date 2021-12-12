Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u uzatma bölümüne attıkları golle 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, sonuna kadar inandıkları için oyuncularını tebrik etti.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın bekledikleri ve tam hazırlandıkları gibi geçtiğini söyledi.

Giresun ekibinin ligin son 9-10 haftalık periyottaki iyi performansına değinen Montella, şöyle konuştu:

"Yani çok formda olan bir takım. Rakibi bozan bir takıma karşı da oynayacağımızı biliyorduk. Baktığınızda çocuklarımız da hiçbir şekilde pes etmedi. Sadece ikinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde konsantrasyonumuz düştü. Maçı son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı da söylemiştik futbolcularımıza. O yüzden sonuna kadar inandıkları için onları tebrik etmek istiyorum."

GZT Giresunspor cephesi

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi formda olduklarını, maç içerisinde de öne geçebilecekleri pozisyonlar olduğunu ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Keleş, "Biz öne geçseydik daha farklı olabilirdi ama iyi oynadık bu saha, bu zemine rağmen. Zemin, biraz etkiledi oyunumuzu ama oyuncuların müthiş mücadele gösterdiler, maçı çok istediler. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama biraz son dakikalarda yediğimiz gol buradan mağlup ayrılmamızı gerektirdi." diye konuştu.