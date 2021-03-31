Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti

Sezon sonu hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kazanarak nerelere kadar gidebilirize bakacağız. Sonunda hepimizin hayali Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak.

Sezon sonu hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kazanarak nerelere kadar gidebilirize bakacağız. Sonunda hepimizin hayali Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını çok net verirler, biz de burada kupayla dolaşırız" dedi.

TFF 1. Lig'de 49 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 28. haftada cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Mavi-lacivertli ekip, tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarına konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Eskişehirspor maçını geride bıraktıklarını ve bu hafta oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Aybaba, "Oyuncuların morallerini toparladık, şimdi daha iyi düşünüyorlar. Önümüzdeki maçlara ders olsun diye biz de onlara bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı düşüncedeler. Zor bir maçımız var. Keçiörengücü bu ligin iyi takımlarından biri. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Oyuncularımız böyle maçları daha ciddiye alıyor" diye konuştu.

Milli maç arasındaki boşluğu iyi değerlendirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımızın sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri falan vardı onları da hallettik. Şimdi maça hazır hale geldik. Şuanda eksik veya cezalı yok. Herkes hazır" ifadelerini kullandı.

"Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz"

Ligin bitimine kadar oynayacakları 7 maçı kazanmak istediklerini aktaran Samet Aybaba, şunları dile getirdi:

"Maç maç bakıyoruz. Önce Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz. Kazandıkça görüyorsunuz 3-4 haftada nerelere geldik. Çok imkansız gibi gözüken yukarıdaki takımlar neredeyse bizlerle puan puana gelmekte. İşimize ciddi bakıp, her maçı kazanıp ondan sonrada rakiplerin maçlarını da yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz."

Ligin son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik hedeflediklerini, 1 beraberliği ise Eskişehirspor maçında aldıklarını hatırlatan Aybaba, "Kazanarak nerelere kadar gidebilirize bakacağız. Sonunda hepimizin hayali Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Camia şu anda kenetlenmiş. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını çok net verirler, biz de burada kupayla dolaşırız artık" dedi. - ADANA

Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti
Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti
Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti
Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Demirspor, gözünü Süper Lig'e dikti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:52:31. #1.14#
title