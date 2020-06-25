Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 27 Haziran Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
25.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:39
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 27 Haziran Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, tesislerinde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla sürdü, çift kale maçla tamamlandı.
Adana Demirspor ile Giresunspor, cumartesi günü saat 20.00'de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA