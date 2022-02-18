Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA, Eren Bozkurt - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde reaksiyon, oyun ve grup çalışması yapıldı.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
AA / Eren Bozkurt - Spor