Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde reaksiyon, oyun ve grup çalışması yapıldı.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Pazar, Spor, Haberler

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