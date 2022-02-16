Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA, Eren Bozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon hareketleri yapıldı.

İdman, dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Pazar, Spor, Haberler

title