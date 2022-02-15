Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenman yaptı.