Adana Demirspor galibiyete odaklandı
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Adana Demirspor galibiyete odaklandı

03.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:36

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahalarında oynayacakları Ankaraspor maçını kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahalarında oynayacakları Ankaraspor maçını kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Dumlupınar, mavi-lacivertlilerin hazırlıklarını sürdürdüğü kulüp tesislerinde, gazetecilere, geçen hafta Boluspor maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Devre arası transferlerine değinen Dumlupınar, "Başkanımız elinden gelenin fazlasını yaptı. Transfer ettiğimiz bütün oyuncular takımlarının hem yıldız hem de oynayan oyuncuları." dedi.

Dumlupınar, çok zengin bir kadroları bulunduğunu belirterek, "Bizim artık bahanemiz yok. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Bütün oyuncularımız harika oyuncular oynamayı hak ediyorlar ama hak eden formayı giyecek. Bu rekabetin bizi ileriye götüreceğini inanıyorum." diye konuştu.

Futbolcuların performanslarını sürekli takip ettiklerini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım hiç fark etmeyecek. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir Adana Demirspor olacak. Şampiyonluğa oynayan bir takımız, bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama belirleyici bizim olmamız lazım. Üç hafta Adana'da oynayacağız bu süreç çok önemli. Yine ilk oynayacağımız maç Ankaraspor maçı, final maçı olacak. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Kendi analizlerimizi yapıyoruz. Ona göre sahaya en uygun kadroyu sürmeye çalışıyoruz."

Adana Demirspor galibiyete odaklandı
Adana Demirspor galibiyete odaklandı
Adana Demirspor galibiyete odaklandı
Adana Demirspor galibiyete odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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