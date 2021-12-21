Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray maçının kendileri için çok zor bir maç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk 30 dakikaya baktığınızda sağ kulvardan çok fazla pozisyon verdik ve istediğimizi yansıtamadık. Sonrasında çocuklar ilk yarının sonlarına doğru kendilerini toparladı. İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Adana Demirspor'a geldiğinizde bu seviyede bir performans göstereceğinizi bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine Montella, öncelikle başkanın bu başarıda en büyük desteği olduğunu belirterek, "Varını yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımızın sayesinde biz böyle gidiyoruz. Şunu da söylemek lazım henüz buraya gelmeyi kabul ettiğimde başkanımızın ne kadar arkamızda güçlü duracağını hissettiğim ve bana hissettirdiği için buraya geldim. Çünkü hiçbir hoca tek başına bir şey yapamaz." diye konuştu.

Montella, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in saha kenarında olmamasına dair soru üzerine Terim'in olmayışını avantaja çevirmelerinin kendileri için iyi olduğunu aktararak, "Çünkü onun varlığı takıma farklı yansıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları mest eden sözler: Bize böyle öğrettiler

Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları mest eden sözler: Bize böyle öğrettiler

 Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı

Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray'ın galibiyet hasreti Adana'da 7 maça çıktı

 Adana'da goller peş peşe geliyor! Fark bir anda 2'ye çıktı

Adana'da goller peş peşe geliyor! Fark bir anda 2'ye çıktı

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title